توفي 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون في حادث سير مروع إثر اصطدام حافلة نقل ومركبة بعقبة شعار شمال منطقة عسير.

وأعلنت غرفة عمليات الهلال الأحمر بعسير أنها تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مروري بين باص نقل جماعي ومركبة قبل النفق الأخير بعقبة شعار باتجاه النزول.

وباشرت 4 فرق إسعافية الحادث وتبين عند الفرز وجود 4 حالات وفاة، وإصابة 6 أشخاص تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والحرجة تم التعامل معها وفق البروتوكول الطبي .