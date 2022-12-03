توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق بدءا من غداً.

وقال الحصيني عبر حسابه على تويتر “حسب المراصد متوقع حالة ممطرة وهي ‎الحالة الممطرة السابعة لوسم 1444هـ قوتها شمال الشرقية، نطاق الحالة أجزاء من مناطق الشمالية وحائل والقصيم ومكة والباحة وعسير وجازان والشرقية فالرياض والخليج بدايتها الأحد 1444/5/10هـ وتستمر عدة أيام بدايتها من شمال ”

وأضاف “المناطق الامطار المتوقعة متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة لغزيرة وفرصة سيول، عنوان ‎الحالة الممطرة السابعة عنوها النفيض والديم ، ومتوقع ان توافق الحالة دخول ‎المربعانية و يعقبها حالة ممطرة أخرى “، مبينا أن أهل سدير والوشم والزلفي وحولها تشملها الحالة يعقب الحالة موجة برد