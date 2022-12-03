أبدى النيجيري المحترف في صفوف الهلال أوديون ايجالو موقفه من قدوم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب في دوري روشن.

وفي قال اللاعب النيجيري في حديث لصحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية : ” سوف أحب فكرة قدوم كريستيانو رونالدو للعب في الدوري السعودي، وجوده سيحدث تطورًا كبيرًا على المستوى الفني للدوري، وعلى مستوى المتابعات الجماهيرية على مستوى العالم”.

وتابع اللاعب النيجيري: “تواجد رونالدو سوف يجعل الكثير من الناس التي لا تعرف أي شىء عن الدوري السعودي لمتابعة المسابقة”.

وعن رأيه في امكانية انضمام رونالدو للدوري قال : ” أعتقد أنه يريد العودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وإنهاء مشواره في أحدي الدوريات الأوروبية، مع ذلك نحن لا نعرف ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل”.

واختتم لاعب الهلال تصريحاته: “أتمنى حقا قدوم رونالدو للدوري السعودي الذي يتطور بصفة مستمرة ويعد من أفضل البطولات في الشرق الأوسط ويضم العديد من اللاعبين والمدربين الأوروبيين واللاتينيين”.