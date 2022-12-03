وجهت أسرة كندية الشكر إلى أمير قطر الأمير تميم بن حمد على تمسّكه بالقيم الإسلامية في كأس العالم 2022.

وقالت الأسرة الكندية: “على الرغم من عدم نجاح فريق كندا وفريق قطر أود أن أقول شكراً للشيخ تميم آل ثاني على تمسكه بقيم دولته لأن هذا صنع من بطولة كأس العالم بطولة مثالية شكرا لك على إظهار من أنت للعالم!”.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أعلن موقفه من ارتداء قادة المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم 2022، لشارة دعم المثليين، وحذر فيه قادة المنتخبات من ارتداء الشارة المذكورة.