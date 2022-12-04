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الاحد4 ديسمبر

الأرجنتين تتأهل إلى دور الثمانية بعد فوزها على أستراليا 

منذ 1 دقيقة
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الأرجنتين تتأهل إلى دور الثمانية بعد فوزها على أستراليا 
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تخطى المنتخب الأرجنتيني نظيره الأسترالي، بهدفين دون رد، في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم “قطر 2022”.

وفي الدقيقة 35، سجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الأول في المباراة، وفي الدقيقة 57، أحرز جوليان ألفاريز، هدف الأرجنتين الثاني في اللقاء، بينما سجل كريج جودوين هدف أستراليا الوحيد في المباراة، عند الدقيقة 77.

وتأهل المنتخب الأرجنتين لدور الـ 16، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تأهل منتخب أستراليا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع نظيره الهولندي، في الدور ربع النهائي من كأس العالم، وذلك يوم الجمعة القادم.

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