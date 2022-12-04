جذبت الأزياء السعودية جمهور كأس العالم ٢٠٢٢ في حي كتارا الثقافي في الدوحة وشهدت إقبالاً كبيراً على المقتنيات الشخصية والمشغولات اليدوية .

وقال رائد الأعمال محمد الحضري أنه ركز على الزي الرسمي في شبه الجزيرة العربية وتحديداً في السعودية مثل لبس البشت والشماغ والعقال وقصة البشت وأنواعه وكيفية استخدامه في البروتوكولات.

وتابع أنه نجح في تصدير ثقافته للخارج لافتاً إلى أن أكثر المبيعات كانت للبشت والشماغ والعقال والعقال المقصب.

وأضاف أن أكثر السياح إقبالاً كانوا من دولة أمريكا حيث يأتون على شكل مجموعات ويصابون بالدهشة والذهول ويقومون بشراء المنتجات.