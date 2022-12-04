أكد وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة جدة، الدكتور فايز معاجيني، على أهمية مراجعة المرشد الأكاديمي.

وقال معاجيني: “يجب على طلاب وطالبات الجامعة مراجعة المرشد الأكاديمي لمعرفة المواد المتطلبة لتسجيلها والجامعة بدورها تقوم بإعلان الجداول”.

و‏يستعد الأحد 1444/5/10هـ طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، للعودة إلى مقاعدهم الدراسية لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي لبداية الفصل الدراسي الثاني.