أكد وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة جدة، الدكتور فايز معاجيني، على أهمية مراجعة المرشد الأكاديمي.
وقال معاجيني: “يجب على طلاب وطالبات الجامعة مراجعة المرشد الأكاديمي لمعرفة المواد المتطلبة لتسجيلها والجامعة بدورها تقوم بإعلان الجداول”.
ويستعد الأحد 1444/5/10هـ طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، للعودة إلى مقاعدهم الدراسية لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي لبداية الفصل الدراسي الثاني.
فيديو | وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة جدة د. فايز معاجيني: يجب على طلاب وطالبات الجامعة مراجعة المرشد الأكاديمي لمعرفة المواد المتطلبة لتسجيلها #الإخبارية pic.twitter.com/TZBQRElkTl
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 3, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً