كشف الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، عن حكم نمص الحاجب إرضاءً للزوج.

وقال عبدالكريم الخضير:”إرضاء الزوج فيما لا معصية فيه، وما يطلبه بالمعروف واجب، لكن إذا طلب أمرًا محرَّمًا، فلا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، فلا يجوز لها أن تطيعه في النمص، وقد جاء منعه والتحذير منه، وثبت اللعن بسببه، ومثل هذا لا يجوز أن يُطاع فيه الزوج، وهي مُعرِّضة نفسها لغضب الله وسخطه بهذه المعصية”.

وأشار:”على كل حال إذا ارتكبتْ مثل هذا فهي معصية من المعاصي، وهي تحت المشيئة، إن شاء الله عذَّبها، وإن شاء عفا عنها”.

وتابع:”على المسلم والمسلمة أن يجتنب ويحذر ما نُهي عنه، وبهذا تتحقَّق المتابعة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وبها يهنأ بالشربة من هذا الحوض المبارك”.