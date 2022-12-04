قال لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، إن مواجهة أستراليا كانت قوية من الناحية البدنية، مبينا أنهم سيطروا على مجريات المباراة.

وأشار ميسي: “لم يكن لدينا الكثير من وقت الراحة بعد دور المجموعات، كنا قلقين بشأن ذلك لأننا كنا نعلم أنها ستكون مباراة بدنية للغاية”.

وتابع: “علمت أنها المباراة رقم 1000. أعيش كل لحظة بلحظتها، أستمتع بما نمر به ويسعدني أن أتخذ خطوة أخرى للوصول إلى ربع النهائي”.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد في ثمن نهائي كأس العالم، حيث سجل ميسي هدفه التاسع في كأس العالم والأول في الأدوار الإقصائية.