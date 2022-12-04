كشف أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن تفاصيل حالته الصحية، وذلك بعد أنباء عن تدهور صحته في الساعات الماضية.

وقال بيليه، في بيان له: “أصدقائي. أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي ولديّ الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد”.

وتابع: “أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها. لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة”، لافتا :”أشاهد البرازيل في كأس العالم أيضا.. شكرا جزيلا على كل شئ”.

وكان بيان للمستشفى في ساو باولو أفاد بأن بيليه مصاب “بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية”، وأن النجم البرازيلي يواصل العلاج من سرطان القولون.