أفاد الناقد الرياضي عايدي الرشيدي، أن لاعب النصر أبو بكر، لاعب مميز لكن أناني ولم يخدم ناديه من أجل المشاركة في كأس العالم.

وقال الرشيدي خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي”:” أن أبو بكر لم يقدم المستوى الذي يرضى عليه في التدريبات “، لافتًا أن مستواه في الدوري ضعيف ولابد أن يحاسب عليه.

وأضاف:” أنت الآن يا اخي مؤتمن، النادي جابك يصرف عليك أموال، قدم ما عليك.. لكنه اختار المشاركة في كأس العالم واهمال ناديه”.