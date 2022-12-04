كشفت تقارير، أن رجل أصيب بالهربس النطاقي حول قاعدة عموده الفقري ليعاني من مضاعفات غير عادية: تمزق مثانته.

وكان المريض البالغ من العمر 77 عاما يتناول أدوية مضادة للفيروسات ولتسكين الآلام من عدوى الهربس النطاقي منذ أسبوع قبل التقدم إلى قسم الطوارئ – والهربس النطاقي، سببه فيروس الحماق النطاقي، وهو نفس العامل الممرض الذي يسبب جدري الماء.

وعقب الإصابة بالجدري المائي، يصبح الفيروس كامنا ويختفي في أعصاب معينة، ويمكن أن يتنشط الفيروس لاحقا فيسبب الهربس النطاقي الذي يسبب طفحا جلديا مؤلما من البثور المليئة بالسوائل.

وواجه المريض صعوبة في إفراغ مثانته، فيما وجد الأطباء في المستشفى أن بطنه “منتفخة”، لا سيما في المنطقة الواقعة أسفل معدته، وبالإضافة إلى ذلك، كان معدل ضربات قلبه وضغط دمه ومعدل تنفسه مرتفعا بشكل غير طبيعي.

وتم نقل الرجل إلى وحدة العناية المركزة، حيث تم وضع قسطرة؛ لمدة ثلاث ساعات، فتدفق البول الدموي بشكل مستمر من المثانة. وبعد تصفية البول، أمكن الأطباءَ فحصُ مثانة الرجل بحثا عن علامات التمزق فوجدوا تمزقا في هذا العضو يبلغ حوالي 0.8 بوصة (2 سم).