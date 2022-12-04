أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أن كأس العالم افتقد الجمهور السعودي الذي تصدر جميع الصحف العالمية خلال الأيام الماضية.

وقال أحمد الشمراني، خلال برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أن هناك كاتب عماني كتب بحزن متمنيًا ألا يرحل الجمهور السعودي من الدوحة؛ حيث كان الجمهور السعودي علامة فارقة وقوة ناعمة.

وأشار إلى أن الجمهور السعودي كان يتصدر الأحاديث، بينما الفراغ الكبير الذي تركه الجمهور السعودي سيؤثر على المونديال.