أوقفت أحد شوارع العاصمة البرتغالية لشبونة، بعدما وصلت سيارات البرتغالي رونالدو الثمينة التي تقدر قيمتها بحوالي نصف مليون جنيه إسترليني إلى مرآب لتنظيفها، وذلك بعد رحلة سفر بدأت من مانشستر.

وشوهدت شاحنات نقل وهي تقوم بشحن متعلقات رونالدو وسياراته الفاخرة، كاديلاك إسكاليد -هدية بمناسبة عيد ميلاده السابع والثلاثين من صديقته جورجينا، بالإضافة إلى أخرى من طراز “بينتلي”من منزله في مانشستر، وجاء ذلك قبل إعلان فسخ عقده بساعات مع ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد.

وقال شاهد عيان: “حاول سائق التوصيل تفريغها بأقل قدر ممكن من الضجة، لكن الشاحنة أغلقت الطريق، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور.”

وأضاف: “حاولوا إدخالهم إلى المرآب في أسرع وقت ممكن، لكن السيارات لا تزال تحمل لوحات بريطانية، لذا كان من السهل جدًا معرفة أنها سيارات رونالدو.”

يُذكر أن رونالدو عاد في صيف 2021 إلى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، بعد أن غادره في 2009 إلى ريال مدريد الإسباني في أعقاب فترة أولى بدأت في 2003 حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات.