قامت سفارة المملكة في بنغلاديش اليوم الأحد، بتوجيه تنويهًا مهمًا بشأن دخول البلاد، مُشيرة إلى ضرورة الحصول على التأشيرة اللازمة قبل السفر.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: “تود السفارة إحاطة عموم المواطنين الكرام الراغبين في القدوم إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية بأهمية الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول بنغلاديش من السفارة البنغلاديشية في الرياض أو القنصلية العامة، في جدة تفاديًا لإعادتهم إلى الوجهة التي قدموا منها”.

وأفادت بأن السلطات المختصة في بنغلاديش تشترط الحصول على تأشيرة الدخول قبل الوصول إلى بنغلاديش، ولا يمكن الحصول على تأشيرة الدخول من

المطار.

وأضافت :” أنه في حالة الطوارئ لا قدر الله التواصل مع السفارة على الارقام الموضحة التالية:

هاتف السفارة: 00880255664000

هاتف شؤون السعوديين 008801882088887

الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج +96692003334

البريد الإلكتروني: [email protected]