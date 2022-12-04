أكد سلطان آل الشيخ استشاري جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بجامعة الملك سعود، أن الجينات الوراثية من الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض دوالي الساقين، بينما النساء الأكثر عرضة له.

وقال الدكتور سلطان آل الشيخ، عبر برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن دوالي الساقين هي توسع في الأوردة السطحية الموجودة في الساقين بشكل غير طبيعي.

وأشار إلى أن المسببات الرئيسية، منها الوراثية وجنس المريض فهي تزداد لدى النساء، فضلًا عن التجلطات والمشاكل الموجودة في القدم.