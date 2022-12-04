بالصور.. مواصفات سيارة كيا EV9 بعد ظهورها في كأس العالم

تعتبر كيا EV9 هي إحدى السيارات الكهربائية القادمة من العلامة الكورية قريبا، ضمن خطة إطلاق 14 سيارة كهربائية بالكامل بحلول 2027.

وجاءت السيارة في نسختها الاختبارية في نوفمبر الماضي بمعرض لوس أنجلوس، أما اليوم، تعرضها علامة كيا في مناطق المشجعين بكأس العالم في قطر الآن، لذلك إليك تعريف سريع بمميزات السيارة:

وتتميز السيارة بتصميم خارجي العام صندوقي كبير، ومن الداخل تشعر أنها مفرغة لتوفير مساحة رحبة، والسيارة في نسختها الاختبارية بطول 4.93 متر، ما يجعلها أقصر من رينج روفر نحو 10 سم.

وستأتي كيا EV9 بنظام قيادة ذاتية AutoMode لأول مرة في سيارات العلامة الكورية، ولم تتوفر تفاصيل عنه، سوى أنه يعمل دون تدخل السائق، ما يعني أنه على الأقل يقدم القيادة الذاتية من المستوى الثالث.

وتوجد خلايا شمسية مدمجة في غطاء المحرك من أجل إعادة شحن البطارية، وحتى الآن لم تتوفر معلومات مؤكدة عن مدى مساهمتها في إعادة شحن البطارية، أو حتى توفرها في نسخة الإنتاج.

وكشفت كيا عن النسخة الاختبارية لسيارة EV9 في نوفمبر الماضي، وأكدت العلامة أنها ستكشف عن النسخة الإنتاجية في وقت مبكر من 2023، وسيبدأ توفرها في الأسواق العالمية مع أواخر العام، ما يعني أنها إذا توفرت في المملكة فستكون لسنة الموديل 2024 على الأرجح.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد معلومات رسمية عن قدرات المحرك بخصوص القوة، لكن بذكر منصة السيارة ومعلومات أخرى مثل التسارع من 0 – 100 كم/ س خلال 5 ثوان.