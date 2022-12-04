أوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد التويجري، أن التدخين عادةً يزعج البلعوم الأنفي ويؤدي إلى احتقان داخل القناة السمعية .

وقال التويجري خلال مقابلة على برنامج “صباح السعودية”:” اختلاف الفصول يؤدي إلى الاحتقان، ويتسبب في الحساسية التي تؤدي إلى ازعاج البلعوم ومن ثم احتباس الماء بالأذن.”

وأضاف:” أن الأذن الوسطى عبارة عن تجويف داخل الجمجمة يفتح مباشرة في البلعوم الأنفي”، لافتًا أن البلعوم مكان لتجمع اللحميات.

وأشار إلى أنه عندما يحدث تضخم في هذه اللحميات تؤدي إلى انسداد القناة، وذلك يؤدي إلى عدم تهوية الأذن الوسطى بالتهوية الكفاية، ويتراكم السائل ويتحول لمادة غروية ثقيلة صلبة قد تعيق حركة العظيمات داخل الأذن الوسطى .