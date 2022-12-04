كشف برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات.

وأوضح البرنامج، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد إداري، فني مواقع إلكترونية، كاتب تدقيق بيانات، كاتب استعلامات، كاتب رواتب، كاتب سجل، أخصائي مبيعات، كاتب محتوى رقمي، مدير علاقات عامة، أخصائي تسويق إلكتروني، كاتب تدقيق بيانات، مهندس شبكات، مهندس اتصالات، وغيرها.

وأشار إلى أن للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية