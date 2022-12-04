كشفت منصة «مساند»، أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة للعمالة المنزلية في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.

وأوضحت المنصة، أنه في حال تم إصدار تأشيرة العمالة المنزلية من خلال المنصة فيمكن لمقدم الطلب إلغاء التأشيرة من خلال حسابه لدى «مساند»، ثم «التأشيرات»، ثم «المزيد»، ثم «إلغاء التأشيرة».

وأكدت منصة «مساند»، أنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها (2000 ريال)، ولإصدار التأشيرة البديلة يشترط أن يتم ترحيل العامل/العاملة خلال فترة التجربة المسموح بها نظاماً (90 يوماً من الوصول)، وأن تكون حالة الشخص للعامل/العاملة في نظام أبشر «خروج نهائي».

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم تجاوز الحد الأعلى من التأشيرات المسموح به نظاماً، كما يمكن إصدار التأشيرة البديلة من خلال حساب المستفيد لدى «مساند» أو إدارات استقدام الأفراد.