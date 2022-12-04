قام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بإعادة تصميم برامج الدعم الموجهة للعملاء والمستفيدين من برامج ومبادرات الصندوق، لتصبح 8 برامج تتضمن: برنامج دعم التدريب، برنامج التدريب على رأس العمل، التدريب الإلكتروني، الإرشاد المهني، المواءمة الوظيفية، دعم الدخل، التمكين، إعانة الباحثين عن عمل.

ويُشار إلى أن هذا التوجه يضمن إستراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، حيث تدعم الإستراتيجية الجديدة للصندوق المواءمة بين التخصصات وحاجات السوق والمتغيرات التي تطرأ عليه، وسد الفجوة في مهارات وإنتاجية القوى العاملة الوطنية؛ ورفع كفاءة ومساهمة الكوادر الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص.

وتعمل الإستراتيجية الجديدة على الإسهام في تعزيز وتطوير العلاقة والشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره محوراً أساسياً للنهوض بالتنمية وتحقيق الاستدامة من خلال التعاون في شتى المجالات التي تخدم سوق العمل وتساهم في نموه وازدهاره، حيث حرص الصندوق في بناء إستراتيجيته وبرامجه وخدماته على التواصل الدائم والمستمر مع ممثلي القطاع الخاص.

والجدير بالذكر أن الصندوق يقدم عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن الاقتصادية.