قام برنامج “حساب المواطن”، بدعوة المتزوجين حديثًا إلى تحديث بياناتهم في البرنامج، وذلك في حال تم تحديثها في الأحوال المدنية.

وقال حساب المواطن في تغريدة ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول إضافة زوجته الوافدة:” أنه في حال تم تحديث البيانات في الأحوال المدنية، لابد من تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب – بيانات العامة) والضغط على أيقونة حفظ والتوجه إلى (بيانات التابعين) وإضافة الزوجة كتابع والضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة (المراجعة)

يُذكر أن برنامج “حساب المواطن” أعلن مؤخرًا صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، لافتًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.