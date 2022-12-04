كشف المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية بمدينة الرياض.
وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- أخصائي أول مكتب إدارة البيانات:
– درجة البكالوريوس في مجال الأعمال أو مجال مرتبط بتقنية المعلومات.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات أو أكثر من الخبرة ذات العلاقة.
– خبرة في مجال إدارة البيانات.
2- أخصائي مركز الوثائق والمحفوظات:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو علوم المكتبات والمعلومات أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل.
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال العمل.
3- مدير مكتب البيانات:
– درجة الماجستير في مجال الأعمال أو تقنية المعلومات أو أي مجال ذو علاقة.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الموقع .
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