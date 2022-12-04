كشف المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية بمدينة الرياض.

وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- أخصائي أول مكتب إدارة البيانات:

– درجة البكالوريوس في مجال الأعمال أو مجال مرتبط بتقنية المعلومات.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات أو أكثر من الخبرة ذات العلاقة.

– خبرة في مجال إدارة البيانات.

2- أخصائي مركز الوثائق والمحفوظات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو علوم المكتبات والمعلومات أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل.

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال العمل.

3- مدير مكتب البيانات:

– درجة الماجستير في مجال الأعمال أو تقنية المعلومات أو أي مجال ذو علاقة.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الموقع .