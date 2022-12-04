أجاب عبدالعزيز المحسن، الحاصل على ماجستير علم النفس، على تساؤل حول هل رفع كلفة المهر يصون الفتاة ويزيد من حرص الشاب عليها.

وقال عبدالعزيز المحسن، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن في الحديث أن “أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة”، لافتًا إلى أن تكلفة الطلاق بسبب المشاكل الاقتصادية عالية، مؤكدا أن رفع المهر على الشاب قد يؤثر سلبًا على العلاقة الزوجية.

وأشار “المحسن” إلى أن الاستقرار النفسي من دوافع الزواج، فهو ليس فرصة استثمارية وليس سلعة للشراء، فإذا لم يحدث الاستقرار النفسي والاجتماعي سيؤثر على الاستقرار الاقتصادي وهذا سيؤثر على الاستقرار النفسي في حياة الزوج والزوجة.