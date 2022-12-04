يتراجع البصر لدى الإنسان عندما يتقدم في العمر، لكن هذا التراجع ينجم في الغالب عن عادات سيئة يجري ارتكابها يوميا، الأمر الذي يضطر إلى ارتداء نظارات طبية من أجل الرؤية بشكل أوضح.

وأوصت المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها باتباع جملة من النصائح، لأجل حماية العين وقدرتها على الإبصار بشكل جيد؛ حيث أن النظام الغذائي مهم جدا لصحة العين، لأن السمنة تؤدي إلى اضطرابات صحية تؤثر على صحة العين مثل السكري، وبالتالي، فإن ما يأكله الإنسان ينعكس بطريقة غير مباشرة على عينه.

وذكرت بيانات صحية في الولايات المتحدة إلى أن 90% من حالات العمى التي تنجم عن مرض السكري كان من الممكن تفاديها، فيما في بعض الأحيان، يكون تراجع البصر أمرا وراثيا، ولذلك، يوصي الخبراء بالحديث إلى أفراد العائلة، من أجل معرفة ما إذا كانوا يعانون أي اضطرابات في صحة العين.

وفي حال كانت ثمة اضطرابات وراثية، فإن الشخص عليه بالحرص والوقاية أو إجراء الفحوص الدورية بشكل مسبق، وعندئذ، سيتفادى حدوث تراجع كبير في قدرات العين، بينما يُوصي الخبراء بارتداء النظارات الواقية عند القيام بأعمال قد تلحق ضررا بالعين، لا سيما عند استخدام منتجات أو مبيدات قد تكون مؤذية.

ويزيد التدخين من تراجع البصر أيضا، لأنه يسبب اضطرابا يعرف بالتنكس البقعي الجاف، وبالتالي، فإن الإقلاع عن السجائر مطلوب بشكل فوري لأجل وقف الضرر، وعليك عليك بارتداء النظارات الشمسية، فهي ليست مجرد إكسسوار فقط من أجل الزينة والأناقة، بل إنها تحمي من الأشعة فوق البنفسجية ذات الضرر الكبير على العين.

ويعد لمس العين أو إزالة العدسات اللاصقة، دون غسل اليد وتعقيمها بالشكل المطلوب، أمر قد يؤدي إلى انتقال بكتيريات مؤذية، وبالتالي، فإن الحرص مطلوب لدى من يستعينون بالعدسات، ولا تتعب العين كثيرا، واحرص على إراحتها، لا سيما إذا كنت ممن يعملون أمام جهاز الكمبيوتر لفترة طويلة.