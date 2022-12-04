أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، المخالفات المتكررة لنظام الغذاء، ومنها المخالفات المرصودة على ترخيص إعلان للمنتجات الغذائية والأعلاف ومبيدات الصحة العامة.

وتتضمن مخالفات ترخيص الإعلان: الإعلان عن الغذاء قبل الحصول على موافقة الهيئة، إلى جانب التعديل على الإعلان المرخص من الهيئة قبل الحصول على موافقتها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإعلان عن غذاء مغشوش: قيام المنشأة بالإعلان عن الغذاء بأساليب أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو خادعة للمستهلك (كادعاءات النحافة، وعلاج الأمراض)، وقيام المنشأة بالإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دولياً أو محلياً أو يكون صادر بحقها منع تداول.

وتشمل قيام المنشأة بالإعلان عن غذاء مغشوش، لافتة إلى أن للاطلاع على كافة الاشتراطات والمتطلبات لترخيص الدعاية والإعلان للمنتجات، من خلال الرجوع للأدلة المنشورة على موقع الهيئة.