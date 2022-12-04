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الاحد4 ديسمبر

عارض أزياء عالمي يثير ضجة واسعة ويلفت الأنظار بالزي السعودي في جدة

منذ 43 دقيقة
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أثار عارض الأزياء العالمي ألتون ماسون، الأنظار وأحدث ضجة واسعة في “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” بجدة.

وجاء ماسون بإطلالة سعودية تقليدية بامتياز، حيث ظهر على السجادة الحمراء مرتدياً الثوب الأبيض والبشت الأسود مع الزري الذهبي والشماغ الأبيض والعقال، والنعال الشرقية المطرزة التي أعجب بها رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُشار إلى أن ماسون حاصل على لقب أفضل عارض أزياء لعام 2019، وعمل مع دور أزياء عالمية منها “شانيل” و”غوتشي”.

والجدير بالذكر أن “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” هو أول مهرجان دولي في المملكة، واختارت الجهة المنظمة أن يكون الزي الرسمي لطاقم العمل المنظم للمهرجان زياً تقليدياً بلون أسود يحمل تطريزاً يدوياً بزخارف بديعة على الخصر، وهو ما لفت انتباه الحضور والضيوف القادمين لحضور المهرجان.

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