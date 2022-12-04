كشفت تقارير برازيلية أن غابرييل جيسوس سيغيب عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر نظرًا لحاجته للخضوع لجراحة في ركبته عقب استبعاده من تشكيلة البرازيل المشاركة في كأس العالم 2022.

وكان الاتحاد البرازيلي أعلن أمس السبت استبعاد مهاجم آرسنال الإنجليزي والمدافع أليكس تيليس حتى نهاية كأس العالم الحالية بعد تعرضهما للإصابة في مواجهة الكاميرون في ختام منافسات المجموعة السابعة.

وقال الاتحاد في بيان “خضع اللاعبان أليكس تيليس وغابرييل جيسوس لفحوصات بحضور طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار وأكدت أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة اليمنى لهذين اللاعبين حجم إصابتيهما واستحالة تعافيهما في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم”.