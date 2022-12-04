أقدم رجل في الأردن على قتل زوجته بالضرب المبرح وركلا بقدميه، وذلك لشكه في سلوكها.

ورفض الزوج إسعاف زوجته إلى المستشفى لوجود طلبات أمنية وقضائية بحقه وتركها حتى توفت متأثرة بإصابتها.

وكشفت التحريات أن المتهم كان نزيلا في السجن لمدة 3 سنوات، وبعد خروجه من السجن قبل 3 أشهر، بدأت الشكوك تساوره حول سوء سلوك زوجته.

وكانت الزوجة حاولت الخروج من منزل الزوجية برفقة أطفالها، دون موافقة المتهم الذي شاهدها وأعادها إلى المنزل، وضربها، حتى انهارت قواها الجسديه، ورفض إسعافها إلى المستشفى.

ومن جانبها أيدت محكمة التمييز، اليوم الأحد، حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى بحق الزوج وحكم عليه بالأشغال مدة 10 سنوات.