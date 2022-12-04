أقدم عشرات السوريين الغاضبين من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، اليوم الأحد على اقتحام مقر محافظة السويداء “السرايا الحكومي”، وأضرموا النار في أجزاء من المبنى.
ورشق المحتجون المبنى بالحجارة ومزقوا صورة الرئيس بشار الأسد كانت على واجهته، مطالبين “بإسقاط النظام”.
وأفاد المرصد السوري بمقتل شخص وإصابة 6 برصاص الأمن في احتجاجات السويداء.
متظاهرون يقتحمون مبنى محافظة #السويداء ويمزقون صورة #بشار_الأسد.. والمرصد السوري: قوات النظام تطلق الرصاص الحي على المحتجين ما أسفر عن مقتل شخص و إصابة 6 #الحدث pic.twitter.com/Qjq1IFk8ZT
— ا لـحـدث (@AlHadath) December 4, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً