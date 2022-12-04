أقدم عشرات السوريين الغاضبين من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، اليوم الأحد على اقتحام مقر محافظة السويداء “السرايا الحكومي”، وأضرموا النار في أجزاء من المبنى.

ورشق المحتجون المبنى بالحجارة ومزقوا صورة الرئيس بشار الأسد كانت على واجهته، مطالبين “بإسقاط النظام”.

وأفاد المرصد السوري بمقتل شخص وإصابة 6 برصاص الأمن في احتجاجات السويداء.