أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا حاسما للجدل حول إحالة النجمة منة شلبي إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدرات.

وأكدت أن الفنانة المصرية لا زالت قيد التحقيق، ولم يصدر قرارا نهائيا سواء بإحالة أوراق الدعوى للمحاكمة، أو حفظ البلاغ المقدم من جمارك مطار القاهرة الدولي.

وأضاف البيان: نفت النيابة العامة صحة الخبر المتداول اليوم بالمواقع الإخبارية بإحالة المتهمة/ منة شلبي إلى محكمة الجنايات على إثر القضية المتهمة فيها بإحراز مواد مخدرة، وتؤكد النيابة العامة أن القضية ما زالت قيد التحقيقات.

وواصل: وتُهيب النيابة العامة بكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بما تصدره إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات بشأن القضايا التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها، باعتبارها هي المصدر الرسمي الوحيد لكافة المعلومات المتعلقة بأعمال النيابة العامة.