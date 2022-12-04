كشف تقرير أن غالبية جماهير البرتغال تطالب باستبعاد كريستيانو رونالدو من التشكيلة الأساسية للمنتخب في كأس العالم 2022 في قطر، وفقاً لصحيفة “أبولا” البرتغالية.

وأجرت “أبولا” استطلاعا بعنوان: “هل يجب أن يستمر رونالدو في تشكيلة منتخب البرتغال؟”.

وجاوب 70% من المشاركين في الاستطلاع بـ “لا”، في حين قال 30% فقط “نعم” لاستمرار رونالدو في التشكيلة الأساسية للمنتخب الذي يدربه فرناندو سانتوس.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قد قالت إن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، اختير ضمن أسوأ تشكيلة في دور المجموعات بكأس العالم 2022.