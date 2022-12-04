صرح المنسق الطبي للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور خالد الروقي، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أوائل المسجلين في برنامج التبرع بالأعضاء.

وقال الروقي إن التبرع بالأعضاء من أهم الملفات التي توليها المملكة اهتماماً خاصاً، مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك هو تسجيل خادم الحرمين وولي العهد.

وأوضح أن ذلك لصالح مرضى الفشل العضوي الذين يعانون، وصولاً إلى خبر اليوم المتمثل في منح وسام الملك عبد العزيز لـ100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسية.