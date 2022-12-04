قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن قانون خفض التضخم الأمريكي يثير مخاوف حقيقية في أوروبا.

وأضافت فون دير لاين: “أن قانون خفض التضخم الأميركي يقود لمنافسة غير عادلة وتعطيل السوق العالمية، كما أنه يهدد سلاسل التوريد عبر الأطلسي”.

وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي معنية بالعمل مع الولايات المتحدة والتشاور معها، مستكملة: “علينا أن نقوي من أسواق الاتحاد الأوروبي، ونحتاج إلى حل أوروبي مشترك بشأن أزمة الطاقة”، لافتة إلى أنها قد اقترحت تأسيس صندوق سيادي أوروبي.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت قانون خفض التضخم الذي أقرته الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، وقوبل القرار بغضب ورفض أوروبا، نظرا لأن القانون سيضر بالصناعات والاقتصادات الأوروبية بشكل كبير.