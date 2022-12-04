وجه المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي عدة نصائح للمعلمين والمعلمات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

ونصح “الحمادي” المعلمين والمعلمات باستخدام أساليب التعليم الحديثة وتحفيز الطلاب والابتعاد عن التلقين القديم والحفظ.

كما نصح بالاستعداد والتحضير الجيد للدروس واستخدام الطرق والبعد عن التهديد والوعيد للطلاب والمحافظة على الأولاد من العنف والتنمر والمساواة بينهم.