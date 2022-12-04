أكدت غادة الدريبي أخصائية علاج طبيعي بمدينة سلطان للخدمات الإنسانية أن تقرحات الفراش مؤلمة جدا خاصة في مرحلتها الرابعة.

وأوضحت الدريبي أن هناك عدة احترازات لتجنب تقرحات الفراش، مضيفة: “في حالات الشلل النصفي المريض يكون ملازم للكرسي المتحرك فيجب تنبيه المريض بأن كل ربع ساعة يرفع جسمه بحيث يسمح للمنطقة بالتهوية، إضافة إلى تغيير وزن جسمه كل ربع ساعة من منطقة لأخرى”.

وأضافت: “للمرضى الملزمين للسرير ننصح مختصي الرعاية بالتأكد أن المنطقة جافة ونظيفة، وننصح باستخدام الوسائد الهوائية على الكرسي المتحرك، بالإضافة لممارسة الرياضة وشرب كمية كافية من السوائل”.

وحول متى تظهر تقرحات الفراش لأول مرة، ومراحل ظهورها، قالت: “المرحلة الأولى تكون عبارة عن احمرار في الجلد يصاحبه دفء أو حرارة، والمرحلة الثانية تبدأ المنطقة تظهر فقاعات أو جروح وردية اللون، المرحلة الثالثة يصبح الجرح أعمق، والمرحلة الأخيرة وصول عمق الجرح للعضلات والأوتار”.

وبخصوص تنظيف وعلاج تقرحات الفراش في المنزل، أوضحت أنه من الممكن ذلك وفق شروط محددة، مضيفة: “يجب أن تزور أخصائية الجروح المريض في المنزل وتتأكد أن من يقدم الرعاية على علم في موضوع التنظيف لكن في حال وجود بكتريا ما ننصح بالعلاج في المنزل”.

متى تظهر تقرحات الفراش لأول مرة .. ومراحل ظهورها؟.. غادة الدريبي – أخصائية علاج طبيعي بمدينة سلطان للخدمات الإنسانية تشرح التفاصيل@ghada_de@Sultan_City#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/yHa6Tux8WE — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 4, 2022