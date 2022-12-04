إقامت مناسبات العزاء عن الأموات تجري عندنا بشكل مستمر عند فقدان عزيز او قريب ، عادة استمرت من سنين وسوف تبقى وهي الحرص على دفع مبلغ معين على كل فرد من الحضور ماعدا اهل الميت لتوفير الذبائح بعد دفن الميت وقد تستمر لمدة ثلاثة أيام متتاليه وقد يكون بعض هذه الولائم على أهل المتوفي بتوافق من بعض الحضور وهذا الذي لاينبغي فعله لان لديهم مايشغلهم بفقد قريبهم.

حيث قال (صل الله عليه وسلم ).

ابعثوا لأهل جعفر طعاما فقد اتاهم مايشغلهم.

كما أنه لاينبغي والمنكر الذي من عمل الجاهليه كون اهل الميت يصنعون الطعام للناس ،امى اذا جاؤهم ضيوف حضرو دفن الميت او رد سنة العزاء واتفق الحضور على اكرامهم فلا بأس في ذلك لكن لايكلفون اهل الميت بصنع الطعام او تقديم وليمة عشاء اوغداء.

لذلك كل مايحصل الان بإقامة هذه الولائم من الحضور من الجماعه او الجيران واطعام اهل الميت واكرام الضيوف الذين يحضرون من اماكن بعيده لرد سنة العزاء فهذا ليس فيه حرج حسب فتوى الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى.