أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، أن أصحاب الفكر الصحوي شتتوا أبناء الوطن.

وقال آل الشيخ خلال برنامج “الراصد”: “اكتوينا بشرهم عملوا عمل لم يعمله أحد من قبلهم ولا بعدهم لتشتيت أبناء الوطن وصرفوهم عن مصالحهم وتعليمهم إلى التفجير والتدمير”، واصفا الفكر الصحوي بالفكر “التدميري”.

وأضاف: “كانت منابر الجمعة منبر من لا منبر له وكان هناك مقاومة من البعض وقلنا لمن لا يتبع الأنظمة ارتاح واستريح، وذلك من خلال تنظيم هذه الأمور وإصدار الأنظمة والتعليمات وتوكيل لجان معتمدة وموثوقة للمنابر والدعوة”.

وفي سياق آخر أشار آل الشيخ إلى أنه عانى من الإجرام الممارس ضده، قائلا: “عانيت من الإجرام الممارس ضدي وضد أسرتي وقد يكون إبليس أرحم منهم عليّ وحتى أولادي لم يسلموا من أذاهم”.

فيديو | وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ: عانيت من الإجرام الممارس ضدي وضد أسرتي وقد يكون "إبليس" أرحم منهم عليّ وحتى أولادي لم يسلموا من أذاهم#الراصد pic.twitter.com/d8b6szIuaz — الراصد (@alraasd) December 4, 2022

فيديو | وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ: انتقدونا ولكم منا عهد وأمان الله أن نقول لكم الحقيقة فيما يطرح إعلاميا#الراصد pic.twitter.com/RdQbnynCoO — الراصد (@alraasd) December 4, 2022

فيديو | وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ: كانت منابر الجمعة منبر من لا منبر له وكان هناك مقاومة من البعض وقلنا لمن لا يتبع الأنظمة "ارتاح واستريح"#الراصد pic.twitter.com/jy3FHTsH55 — الراصد (@alraasd) December 4, 2022