صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية عدد من الأشخاص ظهروا في محتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.