علق السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، على تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول ضرورة تقديم ضمانات أمنية لروسيا والتفاوض معها، بطريقة ساخرة واعتبرها وعودا فارغة.

وقال السيناتور: “هذه التصريحات لا تنطوي على أي نتائج عملية وتذكرني بأغنية داليدا… كلمات، كلمات، كلمات”.

وأوضح أن باريس عند اتخاذها للقرارات تسترشد بواشنطن، التي امتنعت بدورها عن تقديم ضمانات أمنية لموسكو قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف:”ما الذي منع ماكرون من الإصرار على ضرورة تقديم ضمانات أمنية طوال الأعوام الماضية وخاصة في الخريف الماضي عندما أثارت موسكو هذه المسألة بشكل حاد مع حلف الناتو؟ لقد كان الجواب آنذاك “لا للضمانات الأمنية، وحينها لم يسمع أحد بالأفكار الجديدة” للرئيس الفرنسي.