أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية اليوم الأحد عن تدشين سفينة «جلالة الملك حائل» في مملكة إسبانيا، مبينة أنها ثالث سفن مشروع «السروات» الذي يشمل تصنيع وبناء 5 قطع بحرية من طراز «كورفيت: أفانتي 2200».

ونشرت وزارة الدفاع اليوم الأحد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لقطات تبرز لحظة تدشين القوات البحرية الملكية السعودية لسفينة «جلالة الملك حائل» في إسبانيا.

وأضاف أنها الأحدث من طرازها في العالم؛ حيث تم تعويمها يوم 28 مارس 2021، ودشنت اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر، مشيرًا إلى أنها تمتلك القدرات للتعامل مع جميع التهديدات (جوية وسطحية وكهرومغناطيسية).