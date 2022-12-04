نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورة لها من داخل منزلها فى أحدث ظهور لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”

وظهرت نادين الراسي بدون مكياج بوجه شاحب يبدو عليه التعب وبشرة باهتة، كما بدت الهالات السوداء ظاهرة حول وجهها، وهو ما تخفيه دائما بالمكياج، وانهالت عليها التعليقات.

كانت نادين الراسي شاركت في مسلسل “بيروت 303” دراما مشتركة (سورية – لبنانية)، تدور أحداثها عقب حادث تحطم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة.