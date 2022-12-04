أجاب مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات بالهلال الأحمر نايف العتيبي، على استفسار حول ما إذا كان صاحب السيارة الذي يقطع إشارة المرور من أجل فتح الطريق لسيارة الإسعاف مخالف أم لا.

وأوضح العتيبي خلال برنامج “ياهلا”، أن قطع الإشارة وتعريض حياة الآخرين للخطر، في جميع الأحوال مخالفة، لكن يمكن في هذه الحالة الاعتراض على المخالفة المرورية.

وفي سياق آخر قال العتيبي: “أناشد الجميع بتعلم الإسعافات الأولية، وعدم التجمهر حول الحادث لتسهيل وصول المسعفين”، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق خدمة الإسعاف الجوي تم نقل 409 حالة.