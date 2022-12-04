وجه الاستشاري النفسي أسامة النعيمي نصائح هامة لتجنب تأثير الأخبار السيئة على الصحة النفسية والجسدية.

وأكد النعيمي أن الحالة النفسية السيئة تؤثر على الخصوبة عند النساء، والأضرار لا تتوقف فقط على مشاكل البشرة وتساقط الشعر.

وقال النعيمي:”يجب أن نجدول الأولويات عندنا، هناك أشياء لا تستحق أن نتوتر بسببها من ضمنها كأس العالم ، يجب أن نعيش اليوم قبل أن نقلق من الغد”.