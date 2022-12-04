أوضح أستاذ الأحياء الطبية الجزيئية المشارك بجامعة جازان د. عبدالله الفرساني أن الدراسات أثبتت أن مادة “ليليال” الموجودة في مستحضرات التجميل والعطور ومواد التنظيف هي مادة ذات “سُميّة عالية” .

وقال خلال مداخلة مع برنامج ياهلا أن مادة ليليال تتواجد في الشامبو والبلسم والمرطب والكريمات الأساسية وكريمات الحلاقة ومضادات التعرق والعطور وأدوات التنظيف وتوجد بنسبة 2.5% في تركيب المستحضر.

وتابع “الفرساني” أنه تم إيقاف المادة في الاتحاد الأوروبي وتم سحب المنتجات في بعض الدول ، مشيراً إلى أن تحديد خطورة المنتجات من عمل هيئة الغذاء والدواء.