أوضح أستاذ الأحياء الطبية الجزيئية المشارك بجامعة جازان د. عبدالله الفرساني أن الدراسات أثبتت أن مادة “ليليال” الموجودة في مستحضرات التجميل والعطور ومواد التنظيف هي مادة ذات “سُميّة عالية” .
وقال خلال مداخلة مع برنامج ياهلا أن مادة ليليال تتواجد في الشامبو والبلسم والمرطب والكريمات الأساسية وكريمات الحلاقة ومضادات التعرق والعطور وأدوات التنظيف وتوجد بنسبة 2.5% في تركيب المستحضر.
وتابع “الفرساني” أنه تم إيقاف المادة في الاتحاد الأوروبي وتم سحب المنتجات في بعض الدول ، مشيراً إلى أن تحديد خطورة المنتجات من عمل هيئة الغذاء والدواء.
د. عبدالله الفرساني (أستاذ الأحياء الطبية الجزيئية المشارك بجامعة جازان): الدراسات أثبتت أن مادة "ليليال" الموجودة في مستحضرات التجميل والعطور ومواد التنظيف هي مادة ذات "سُميّة عالية" @A_Farasani@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6Vnbz9Ff3L
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 4, 2022
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