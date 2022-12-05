ضبطت الجهات الأمنية في منطقة جازان مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول المباشر من قائدي المركبات .

كما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

وأطاحت الجهات الأمنية بمقيم يمني يقوم بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة.

ودعا الأمن العام للإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة والرياض والشرقية و 999 في بقية مناطق المملكة.