وصلت بعثة فريق ‎نيوكاسل الإنجليزي إلى الرياض استعدادا لمواجهة ‎الهلال في مباراة “سوبر الدرعية” ضمن فعاليات موسم الدرعية.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، الخميس المقبل، مباراة “سوبر الدرعية” بين فريقَي الهلال ونيوكاسل الإنجليزي، والتي تأتي ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.

وتتضمن زيارة نادي نيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع توقف الدوري الإنجليزي، في ظل إقامة نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويواجه الهلال حامل لقب الدوري السعودي، فريق نيوكاسل الذي يحقق مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ويحتل المركز الثالث، وذلك ضمن استعدادت الفريقين للموسم الكروي في البلدين، بعد عودة اللاعبين الدوليين من تمثيل منتخباتهم في كأس العالم، حيث يستعد الهلال لمواصلة مشواره في الدوري، وكذلك نيوكاسل الذي سيستأنف صراعه على صدارة البريميرليج، إضافة إلى مواجهة فريق بورتموث في ثمن نهائي كأس الرابطة.

وتعتبر زيارة فريق نيوكاسل يونايتد إلى المملكة هي الزيارة الثانية، حيث أقام الفريق معسكراً لمدة أسبوع في مدينة جدة في يناير الماضي، واجه خلاله فريق الاتحاد ودياً، وفاز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

كما أتاح موسم الدرعية 2022 للزوار والجمهور من عشاق الرياضة وكرة القدم مـن داخـل وخـارج المملكـة الحصول على تذاكر مباراة كأس موسم الدرعية عبر الموقع الرسمي للموسم.