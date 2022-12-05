أوضحت الفنانة وفاء سالم، أنها بدأت مشوارها الفني كنجمة في فيلم “النمر الأسود” لكن نجمها خفت لفترات رغم أن الجميع كان يتنبأ لها بمستقبل باهر.

وأشارت وفاء سالم، إلى أن التراجع الذي تعرضت له نتيجة عدم الخبرة وعدم اختيار أدوار ليست في مستوى بدايتها.

وأبانت أنها تعرضت لنوبات اكتئاب كادت تسير بها إلى إنهاء حياتها، مشيرة: “كنت وصلت لمرحلة أني مش عارفة أنجز ربع ما أتمناه وكدت أن أصل لمرحلة اني لا أريد العمل مرة أخرى”.

وتابعت أنها تعرضت لصدمة نفسية بسبب قرار ابنها بالانفصال عنها والعيش بإستقلال ، لافتة: “كنت متخيلة أن ابني سيظل معي طول العمر وهذا قرار خاطيء وتعلمت أنه ليس من الضروري أن نخطط لأبناءنا لأني كنت فاكرة أنه هيفضل عايش معايا وهيكون لي أحفاد ألعب معاهم في نفس البيت ومكنتش عارفه أنه من حقه يعيش بحريته”.