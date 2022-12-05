علق المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، على عودة رحيم سترلينج، لاعب المنتخب الإنجليزي مغادرة معسكر منتخب بلاده في قطر، والعودة إلى لندن بعد أن اقتحم متسللون منزل العائلة.

وقال غاريث ساوثغيت:”العائلة يجب أن تكون أولا.. كرة القدم ليس هو الشيء الأكثر أهمية في الحياة”.

وكان ستيرلينج غاب عن مواجهة إنجلترا والسنغال، في ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعدما استبعده مدرب المنتخب الإنجليزي ، من القائمة الرسمية للمباراة.

يذكر أن رحيم ستيرلينج غادر نحو إنجلترا بعد اقتحام لصوص لمنزله ومن المنتظر أن يكون في ربع النهائي أمام فرنسا.