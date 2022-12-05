أدى الفنان حسن الرداد مناسك العمرة لوالدته، موجها رسالة مؤثرة لها، قائلا:” النهاردة عيد ميلاد أمي الغالية و الحمدلله عملت لها عمرة فى عيد ميلادها، اكتر سفرية كنا بنسافرها مع بعض”.

وأشار حسن الرداد في رسالته:”بس الغريب انى كنت ناوى اعملها العمرة اثناء تواجدي فى السعودية و مش عارف هروح اى يوم عشان ظروف الشغل لكن سبحان الله ربنا يسر الامور ان اليوم اللى اعرف اعمل العمرة فيه يبقى يوم عيد ميلادها”.

وتابع:”الحاجة التانية انى خليت حد يصورني صورة بعد ما خلصت العمرة و الصدفه برضه اني كنت بتصور فى نفس المكان اللى كنا متصورين فيه مع بعض بس الفرق إن المرة دى انا لوحدي”، مبينا:”الله يرحمك يا أمي و يدخلك فسيح جناته إن شاء الله يا نور عينى و قلبى أسألكم الدعاء لأمى السيدة فادية الرداد”.